Акцент на культуре и идентичности: почему американские политики-демократки выбрали необычные серьги

Деб Гааланд / © Getty Images

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По итогам выборов в Сенат США победу одержали две представительницы коренных народов Америки: демократка Деб Гааланд была избрана губернатором штата Нью-Мексико, а Пегги Фланаган — действующая вице-губернатор Миннесоты — получила место в Сенате от этого штата.

Когда результаты выборов были официально объявлены, Гааланд и Фланаган вышли к своим сторонникам, чтобы отпраздновать свои исторические победы. И что особенно привлекло внимание — обе женщины выбрали украшения с смыслом: выразительные серьги, созданные художниками из числа коренных народов Америки.

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Как отмечает издание Vogue, такой выбор украшений был продуманным жестом, призванным поддержать и привлечь внимание к уникальной красоте искусства своих сообществ. Выбор был вполне уместным, ведь для многих художников из числа коренных народов серьги являются своеобразным культурным маркером — стильным способом сохранять традиционные материалы и мотивы.

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Гааланд выбрала титановые серьги в форме стрекоз от Пэта Пруитта — художника из племен Лагуна и Чирикауа-апачи, который живёт и работает в Нью-Мексико. Помимо того, что таким образом она привлекла внимание к одному из самых известных художников коренных народов, её выбор имел и символическое значение: стрекозы олицетворяют полёт, изменения и трансформацию.

Деб Гааланд / © Getty Images

«Первая версия сережек с бабками появилась в 2015 году. На неё в значительной степени повлияли работы модельера Пилар Агойо (народы Окай-Овинг, Кочити и Кева-Пуэбло), а также моего наставника Грега Льюиса (народ Лагуна-Пуэбло), — рассказывает Пруитт о серьгах Гааланд. — В дизайне соединились традиционный мотив двойного креста, которому меня научил Грег, и выразительные чёрные изображения стрекоз, которые в то время использовала в своих работах Пилар. Со временем титан стал моим любимым материалом, ведь он позволяет изготавливать серьги разных цветов».

Деб Гааланд / © Getty Images

Фланаган выбрала длинные подвесные серьги из ракушек денталиум, созданные художницей из народа юрок Джессикой Мендес. Она сочетала их с костюмом насыщенного бордового цвета. Украшение стало сознательным данью уважения искусству коренных народов — ракушки денталиум имеют особое значение и ценность для коренных общин.

Пегги Фланаган / © Getty Images

Эти длинные трубчатые раковины происходят от денталиума — разновидности морского моллюска. Благодаря своей изогнутой форме и молочно-белому цвету они напоминают бивни. Их ценят не меньше, чем бриллианты, а возможно, даже больше, ведь найти их становится всё сложнее.

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Пегги Фланаган / © Getty Images

Использование денталиума в культуре коренных народов в качестве украшения берет свое начало задолго до европейской колонизации. Сегодня многие современные художники из числа коренных народов продолжают создавать украшения из этих ракушек.

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