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Акцент на культуре и идентичности: почему американские политики-демократки выбрали необычные серьги
Политики используют моду как способ выразить гордость за свою культуру и продемонстрировать её широкой публике.
По итогам выборов в Сенат США победу одержали две представительницы коренных народов Америки: демократка Деб Гааланд была избрана губернатором штата Нью-Мексико, а Пегги Фланаган — действующая вице-губернатор Миннесоты — получила место в Сенате от этого штата.
Когда результаты выборов были официально объявлены, Гааланд и Фланаган вышли к своим сторонникам, чтобы отпраздновать свои исторические победы. И что особенно привлекло внимание — обе женщины выбрали украшения с смыслом: выразительные серьги, созданные художниками из числа коренных народов Америки.
Как отмечает издание Vogue, такой выбор украшений был продуманным жестом, призванным поддержать и привлечь внимание к уникальной красоте искусства своих сообществ. Выбор был вполне уместным, ведь для многих художников из числа коренных народов серьги являются своеобразным культурным маркером — стильным способом сохранять традиционные материалы и мотивы.
Гааланд выбрала титановые серьги в форме стрекоз от Пэта Пруитта — художника из племен Лагуна и Чирикауа-апачи, который живёт и работает в Нью-Мексико. Помимо того, что таким образом она привлекла внимание к одному из самых известных художников коренных народов, её выбор имел и символическое значение: стрекозы олицетворяют полёт, изменения и трансформацию.
«Первая версия сережек с бабками появилась в 2015 году. На неё в значительной степени повлияли работы модельера Пилар Агойо (народы Окай-Овинг, Кочити и Кева-Пуэбло), а также моего наставника Грега Льюиса (народ Лагуна-Пуэбло), — рассказывает Пруитт о серьгах Гааланд. — В дизайне соединились традиционный мотив двойного креста, которому меня научил Грег, и выразительные чёрные изображения стрекоз, которые в то время использовала в своих работах Пилар. Со временем титан стал моим любимым материалом, ведь он позволяет изготавливать серьги разных цветов».
Фланаган выбрала длинные подвесные серьги из ракушек денталиум, созданные художницей из народа юрок Джессикой Мендес. Она сочетала их с костюмом насыщенного бордового цвета. Украшение стало сознательным данью уважения искусству коренных народов — ракушки денталиум имеют особое значение и ценность для коренных общин.
Эти длинные трубчатые раковины происходят от денталиума — разновидности морского моллюска. Благодаря своей изогнутой форме и молочно-белому цвету они напоминают бивни. Их ценят не меньше, чем бриллианты, а возможно, даже больше, ведь найти их становится всё сложнее.
Использование денталиума в культуре коренных народов в качестве украшения берет свое начало задолго до европейской колонизации. Сегодня многие современные художники из числа коренных народов продолжают создавать украшения из этих ракушек.