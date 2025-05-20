Альбер II дал редкий комментарий о своей браке с княгиней Шарлин: что сказал князь Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

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Пара часто появляется на публике вместе и воспитывает двоих детей. В новом интервью Альбер II поделился мыслями о своей семье. Размышляя о 20 годах на троне, Альбера спросили, чем он больше всего гордится, и он ответил:

«Больше всего я горжусь своим браком и детьми, прежде всего», — сказал Альбер.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Его супруга Шарлин отвечая на вопрос журналиста, отшутилась: «Дети также помогают мне оставаться молодой. Их трудно контролировать».

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Княгиня Шарлин с детьми Жаком и Габриэллой / © Getty Images

Пара общалась со СМИ, готовясь отметить 20-летие Альберта как монарха, пишет Hello! Этот знаменательный момент прошел в прошлом месяце, однако, поскольку дата (6 апреля) совпадает со смертью отца Альберта, князя Ренье III, это событие обычно вспоминают, а не отмечают.

Напомним, в семье Шарлин и Альбера недавно произошло еще одно знаменательное событие. Их 10-летние дети-близнецы — принц Жак и принцесса Габриэлла прошли свой первый обряд причастия.

Принцесса Габриэлла и принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако