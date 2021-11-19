Альбер II сделал заявление: княгиня Шарлин снова уехала из Монако

Княгиня Монако Шарлин вернулась домой, но живет сейчас не в княжеском дворце.

Сегодня отмечается Национальный день Монако и ранее князь Альбер II предполагал, что в этот день они всей семьей с супругой Шарлин и двумя детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой появятся на праздничном мероприятии.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Associated Press

Однако на днях на этой неделе Альбер заявил, что Шарлин не сможет появиться на празднике. В разговоре с Monaco-Matin князь рассказал, что Шарлин находится не во дворце. "Ей лучше, но ей также необходим покой, дайте ей время оправиться после пережившего. Сейчас она отдыхает в секретном месте за пределами Монако".

Сегодня Шарлин вышла на связь, опубликовав на своей странице в Instagram развивающийся флаг Монако в честь Национального дня. Сообщение не сопровождалось никакой подписью.

Напомним, Шарлин провела больше пяти месяцев в Южной Африке, где ей сделали несколько операций из-за осложнений, вызванных инфекцией лор-органов.

Княгиня Шарлин / Associated Press

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