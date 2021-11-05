Альбер II возмущен: его бывшая любовница представила в негативном свете супругу князя Шарлин

Князь Альбер II пришел в ярость от публичного высказывания своей бывшей пассии.

Мать его внебрачного сына Александра Гримальди-Косте – Николь Косте – дала комментарий журналу Paris Match в сентябре, что Шарлин Уитстокк изменила комнату ее сына Александра, когда обручилась с Альбером в 2010 году.

Как пишет издание Hello!, князь Альбер, прочитав это, пришел в ярость. Он не знал, что его бывшая возлюбленная, с которой он поддерживает хорошие отношения, будет делать такие заявления прессе.

Николь Кост и князь Альбер II / Getty Images

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Французскому изданию Point De Vue , 63-летний князь Монако заявил, что не знал, что Николь собирается делать такие комментарии о его жене. "Она только что сообщила мне, что собирается что-то выпустить, я думал, это будет просто фотография ко дню рождения", - сказал он. "Это было неуместно, я был в ярости, узнав об этом". В августе Александру исполнилось 18 лет, сына Альбер официально признал в 2005 году. А в 2006 году он признал и внебрачную дочь Жасмин, которая родилась в 1992 году от агента по недвижимости Тамары Ротоло.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Associated Press

У Альбера II и Шарлин растет двое наследников – сын принц Жак, главный претендент на престол, и его сестра принцесса Габриэлла. Не известно, видела ли эти комментарии Шарлин, он все еще находится в Южной Африке, где проходит лечение от инфекции лор-органов. Альбер ранее заявлял, что 13 ноября они с супругой планировали поездку в Дубай.

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