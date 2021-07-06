Поклонники беспокоятся о состоянии здоровья княгини Монако Шарлин.

Долгое время княгиня не давала о себе знать. Потом дворец выпустил заявление, в котором отметил, что Шарлин находится у себя на родине в ЮАР, где проходит реабилитацию после перенесенных двух операций, связанных с лор-инфекцией.

Недавно княгиня сообщила южноафриканскому каналу Channel24, что ей было тяжело остаться в день десятой годовщины свадьбы в ЮАР и не находится рядом с мужем князем Альбером II и их детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой.

Принцесса Габриэлла и принц Жак / Getty Images

"Для меня было чрезвычайно сложно, когда моя медицинская бригада проинструктировала меня, что я не могу вернуться домой на 10-ю годовщину свадьбы. Альбер - моя опора и сила, и без его любви и поддержки я не смогла бы пережить это болезненное время", - сказала княгиня, пишет Hello!.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Getty Images

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В июне, напомним, Шарлин делилась фотографиями визита Альберта с их шестилетними близнецами в ЮАР. А по случаю годовщины свадьбы пары Дворец Монако выпустил серию видеороликов, чтобы отметить ключевые моменты их отношений. В тот же день Шарлин поделилась в Instagram кадрами с их роскошной свадьбы в 2011 году, а также другими яркими моментами, включая рождение детей и их благотворительную деятельность.

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / Getty Images

В подписи к видео Шарлин написала:

"Всем нашим семьям, друзьям и близким. Спасибо за вашу любовь и поддержку, а также за щедрость, которую мы получили в течение этого десятилетия нашего брака. С благодарностью мы можем продолжать нашу работу через наши фонды. Спасибо за подарки к годовщине, за вашу щедрость и доверие. Со всей нашей любовью и уважением. Спасибо".

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Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II (10 фото)

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