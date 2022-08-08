Алексей Арестович дал совет, как и где женщине найти настоящую любовь

Алексей Арестович на своем YouTube-канале в видео "Арестович LIVE" дал совет женщине, которая спросила у него, как и где найти свою любовь? Военный обозриватель и блогер посоветовал ей не искать любовь, а просто жить.

"Мой совет заключается в том, чтобы не искать никакую настоящую любовь, а просто себе жить. А она либо заведется, как мышка, тихонечко сама, либо не заведется. И самое главное - мужество и мудрость нужно там, чтобы прожить свою жизнь, если это ваша настоящая любовь, так называемая, к вам не пришла", - сказал он.

Арестович отметил, что не нужно пытаться "из мира выдавливать эту настоящую любовь" или ее выпрашивать.

"Тем более мир устроен так, чтобы, как только человек делает заявку какую-то, пусть даже внутреннюю, сразу прибегает 500 тысяч сущностей, которое хотят вам эту заявку удовлетворить. Но обычно такой ценой, что потом вы не обрадуетесь. Поэтому не надо искать настоящую любовь, вы себе живите, а она либо будет, либо не будет. Желаю, чтобы случилась с вами, если вы так ее хотите", - подытожил Алексей.

Напомним, Арестович объяснил свои последние скандальные заявления и оскорбления в адрес Зеленского.

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