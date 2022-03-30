"Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги": за что воюет цепной пес Путина - Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров давно и публично поклялся президенту РФ Путину в верности и готовности выполнять любую задачу.

А недавно снова подтвердил свои слова новым заявлением, мол, чеченские военнослужащие готовы выехать в любое место и исполнять приказы любой сложности. Чечня находится в составе России, а ее руководство – марионетка, которой Путин сам управляет. Но мы не будем трогать политику, а расскажем о роскошной жизни Рамзана Ахматовича.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров / Associated Press

Сколько денег Рамзан Кадыров получает от Кремля не знает никто, но на роскошную жизнь хватает. В 2020 году Кадыров стал самым богатым из глав российских регионов, задекларировав 381,19 млн рублей, что в 50 раз больше, чем двумя годами ранее – 7,5 млн рублей. Официально он владеет двумя земельными участками и жилым домом, площадью 2344,3 кв. м, а также квартирой более 200 метров, которая записана на его жену.

Рамзан Кадыров / Associated Press

Российская Федерация перекачивает деньги семье Кадыровых. В 2015 году Чечня получала от Москвы около 57 миллиардов рублей в год (около 550 миллионов фунтов стерлингов). Семья получает деньги через Фонд Ахмада Кадырова, непрозрачный фонд, возглавляемый матерью Кадырова Айман.

Юбилей с размахом

В 2011 году фонд (который позиционирует себя как благотворительный) профинансировал пышную вечеринку по случаю 35-летия Кадырова.

Кадыров, Жан-Клод Ван Дамм и Хилари Суонк / loveopium.ru

Гуляли тогда едва ли не всем Голливудом. Поздравлять чеченского лидера приехал сам Жан-Клод Ван Дамм, британский певец Сил, лауреатка премии "Оскар" актриса Хилари Суонк и скрипачка Ванесса Мэй, гонорар которой, по версии прессы, составлял пол миллиона долларов.

Ванесса Мэй / loveopium.ru

На вопрос журналистов откуда деньги, Кадыров тогда отвечал лаконично: "Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги". Тогда же Рамзан утверждал, что торжества, финансируемые Москвой, проводились в честь 193-й годовщины основания столицы Чечни — Грозного, а не его собственного юбилея.

Кадыров и Ван Дамм / loveopium.ru

loveopium.ru

Коллекция спортивных автомобилей

Рамзан Кадыров любит жить на очень широкую ногу. Коллекционирование люксовых спорткаров – еще одно хобби чеченского главы. В его коллекции есть Lamborghini Reventon. Он также известен своей обширной коллекцией чеченских кинжалов. Говорят, есть в его владениях и личный самолет.

Lamborghini Reventon / Getty Images

В 2017 году российский певец Тимати опубликовал фото из этого джета в Твиттере с подписью: "Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната". Певец сопроводил публикацию ником Кадырова. Очень скоро снимок был удален из соцсетей, но интернет все помнит.

Тимати / twitter.com/annavellikok

Кстати, в 2014 году Кадыров присвоил Тимати звание "Заслуженного артиста Чеченской Республики".

Рамзан Кадыров и Тимати / Associated Press

Элитная недвижимость

Также члены семьи Кадырова владеют элитной недвижимостью в Москве. Сестры Рамзана - Зарган и Зулай – связаны с ним не только родственными, но и деловыми отношениями.

Кадыров с сестрами / istories.media

Зулай Кадырова работает заместителем управляющего делами главы и правительства Чечни, а Зарган — помощником главы республики по дошкольному образованию. Их мужья также чиновники. Как сообщает istories.media, обе сестры владеют недвижимостью в жилом комплексе премиум-класса "Соколиное гнездо" на Ленинградском проспекте в Москве и скрывают ее в своих декларациях.

"Соколиное гнездо" / intermarksavills.ru

В этом же комплексе живет и племянник Кадырова – Якуб Закриев, сын Зулай Кадыровой и Салмана Закриева. Племянник также занимает высокий пост, после окончания Высшей школы государственного аудита МГУ Якуб в 27 лет был назначен мэром Грозного, став одним из самых молодых глав городов в стране.

Якуб Закриев / istories.media

Вилла в Дубае

Фото: УП

Недавно журналисты Украинской правды нашли виллу Кадырова в Дубае. Она расположена на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah. За виллой закреплен номер 21, дом является одним из самых больших на этой территории и имеет удобное уединенное расположение. Именно в ней останавливается Рамзан, когда приезжает в ОАЕ. Пишут, месторасположение виллы выкрыли только потому, что гости Кадырова делали посты в соцсетях и, вероятно, отмечали геолокацию. Сколько стоит такая вилла, точно не известно, но, журналисты посчитали, что вдвое меньшее по размеру здание сейчас можно найти в продаже за 7 миллионов долларов. В 2021-2022 годах Кадыров посещал виллу 14 раз, он прилетал в страну своим частным самолетом. Последний его однодневный визит был 26 февраля — через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Дворец Кадырова

Фото: Youtube ИНФОVESTI

Масштабы еще одного дворца чеченского главы в Грозном впечатляют. Там есть и конюшня, и зоопарк, большое озеро с утками. Резиденция построена в дворцовом стиле, вокруг парк с газонами и цветами. На строительство резиденции потратили около 10 миллиардов рублей. А еще у Кадырова есть резиденция в его родовом селе Центарое.

Фото: Youtube ИНФОVESTI

Стоимость одного только эскиза резиденции обошлась Кадырову в 7,5 миллионов рублей, что эквивалентно его годовой заработной плате. На территории есть даже бункер, вынесенный за пределы периметра здания и соединен со зданием подземными переходами. А без бункера в наше военное время сложно представить себе жизнь лидера государства, где царит диктатура.

Фото: Youtube ИНФОVESTI

Читайте также: