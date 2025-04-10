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Амелия в брючном костюме, а Элиза - в платье: племянницы принцессы Дианы на ювелирном ивенте
Сестры Спенсер посетили светское мероприятие в британской столице.
Леди Амелия и леди Элиза Спенсер посетили закрытый VIP-показ Cartier в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Леди Амелия приехала в стильном брючном костюме, который она сочетала с черным ажурным топом на бретельках, серебристым клатчем и остроносыми туфлями на каблуках. У нее были распущены белокурые волосы и уложены в красивую прическу волнами, в макияже девушка немного подчеркнула глаза и нанесла нюдовую помаду на губы, а также надела серьги с драгоценными камнями.
Леди Элиза была в белом платье с короткими рукавами с россыпью камней, она обула золотистые мюли на невысоких каблуках, а в руках держала маленькую белую сумку на бамбуковой ручке. У Элизы были распущены волосы, очень нежный макияж на лице, как и у ее сестры, а на шее колье в виде знаменитого гвоздя от Cartier.
Кстати, ранее мы рассказывали, что бренд Cartier был любимым у княгини Монако Грейс Келли, в ее коллекции было самое знаменитое кольцо с бриллиантом от этого ювелирного дома.