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Амелия в черном кружевном, а Элиза - пикантном красном: сестры Спенсер блистали на тусовке
Племянницы принцессы Дианы – частые гости в светском обществе.
Недавно леди Амелия и леди Элиза присутствовали на специальном торжестве, посвященном глобальному сотрудничеству RH в области дизайна с командой Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, которое состоялось в английском городе Банбери.
Леди Амелия приехала на тусовку в черном платье-миди на кружевных бретельках и с кружевной отделкой на подоле, подобрав к наряду черные кожаные туфли-лодочки на каблуках и маленькую черную сумку из лаковой кожи крокодила. Образ аристократка дополнила несколькими украшениями на шее и жемчужными серьгами-висюльками, волосы распустила и сделала выразительный макияж.
Ее сестра леди Элиза надела красное платье с халтером и разрезами по бокам, она была обута в босоножки на каблуках и в руках держала маленький черный клатч. Волосы Элизы также были распущены и красиво уложены, а на лице макияж.
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