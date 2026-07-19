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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
139
Время на прочтение
1 мин

Амелия в черном кружевном, а Элиза - пикантном красном: сестры Спенсер блистали на тусовке

Племянницы принцессы Дианы – частые гости в светском обществе.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леди Амелия и леди Элиза Спенсер

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Недавно леди Амелия и леди Элиза присутствовали на специальном торжестве, посвященном глобальному сотрудничеству RH в области дизайна с командой Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, которое состоялось в английском городе Банбери.

Леди Амелия приехала на тусовку в черном платье-миди на кружевных бретельках и с кружевной отделкой на подоле, подобрав к наряду черные кожаные туфли-лодочки на каблуках и маленькую черную сумку из лаковой кожи крокодила. Образ аристократка дополнила несколькими украшениями на шее и жемчужными серьгами-висюльками, волосы распустила и сделала выразительный макияж.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Ее сестра леди Элиза надела красное платье с халтером и разрезами по бокам, она была обута в босоножки на каблуках и в руках держала маленький черный клатч. Волосы Элизы также были распущены и красиво уложены, а на лице макияж.

Ранее мы показывали, какие образы дочери графа Чарльза Спенсера выбрали для своего появления на Уимблдоне.

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Дата публикации
Количество просмотров
139
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