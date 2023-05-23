Амелия в платье с цветами, а Элиза - в горох: сестры Спенсер посетили цветочную выставку в Челси

Цветочная выставку в Челси в самом разгаре. Сестры Спенсер – племянницы принцессы Дианы и дочери ее брата Чарльза Спенсера – вчера тоже побывали на этом мероприятии.

Chelsea Flower Show было одним из любимых весенних мероприятий покойной королевы Елизаветы II. В прошлом году она появилась там в последний раз.

Королева Елизавета II на Chelsea Flower Show в мае 2022 года / Фото: Associated Press

Сестры леди Амелия и Элиза Спенсер также посетили цветочную выставку. Амелия была в платье с флористическим принтом от Zimmermann с тонкой завязкой на талии и рюшами на подоле. К наряду она подобрала красный кожаный клатч и туфли-лодочки из замши на каблуках. Ее волосы были собраны в низкий пучок, на лице был макияж в натуральных оттенках, а в ушах серьги с россыпью камней.

Ее сестра Элиза надела шелково-атласное платье-миди в мелкий горох с высокой горловиной и сборками на талии от Alessandra Rich. Похожие платья в горох от этого дизайнера любит носить и принцесса Уэльская Кэтрин.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Элиза дополнила образ белыми туфлями-лодочками и серьгами похожими на серьги сестры, только висюльками. Волосы также собрала в низкий пучок и сделала натуральный макияж.

На цветочной выставке вчера появились и король Чарльз с королевой Камиллой. Ее Величество выбрала интересный наряд в принт ландышей от своего любимого дизайнера Фионы Клэр.

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