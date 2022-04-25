Американец создал во Львове "стену памяти" в память о погибших украинцах в войне

Американец создал во Львове "стену памяти" в память о погибших украинцах в войне

В центре Львова почтили жертв войны.

В центре Львова появилась "стена памяти" в память о погибших украинцах (и не только) в войне, которую развязала против нас Россия.

Это инсталляция, состоящая из фотографий взрослых и детей со всей Украины, погибших во время нынешней войны от рук российских оккупантов.

"Стена памяти" во Львове / ТСН.ua

"Стена памяти" во Львове / ТСН.ua

"Стена памяти" во Львове / ТСН.ua

Каждый желающий подходил к "стене" и в знак чествования прикреплял к ней цветы.

"Стена памяти" во Львове / ТСН.ua

"Стена памяти" во Львове / ТСН.ua

"Стена памяти" во Львове / ТСН.ua

Организатором акции стал американец Лео Сото из Майами, штат Флорида, специально для этого приехавший в Украину. Он нашел фото погибших в Интернете, распечатал и заламинировал. Также приобрел искусственные цветы.

"Стена памяти" во Львове / ТСН.ua

"Стена памяти" во Львове / ТСН.ua

"Стена памяти" во Львове / ТСН.ua

Сото является основателем некоммерческой организации "Фонд "Стена надежды". Он создал ее после того, как произошла трагедия в Серфсайде 24 июня 2021 — обрушился жилой дом, в результате чего погибли 97 человек.

В знак чествования этих жертв Лео создал мемориал, придавший лицо безликому количеству жертв.

"Я увидел силу, которой обладают эти мемориалы – раны людей начали заживать – это способ добавить лицо к безликому числу жертв.

Очень часто люди остаются безучастными к цифрам, услышав, например: "Пять человек погибли". Они действительно не понимают, что пять семей сейчас страдают.

Это способ почтить людей, которых убили, и дать им место, где бы их уважали и любили", — рассказал Сото в комментарии для ТСН.ua.

"Стена памяти" во Львове / ТСН.ua

"Стена памяти" во Львове / ТСН.ua

"Стена памяти" во Львове / ТСН.ua

Кстати, Лео во Вроцлаве сделал подобную акцию в знак чествования погибших украинцев.

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