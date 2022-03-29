Американская художница украинского происхождения создала огромный сине-желтый мурал во Франции

Художника создала уникальную работу с символами Украины.

Американская уличная и студийная художница украинского происхождения Майя Гаюк прилетела из Нью-Йорка во Францию, чтобы принять участие в выставке Urbain.es и создала со своей командой уникальный мурал в коммуне Рубе.

Огромный рисунок на стене здания был выполнен в цветах украинского флага и повторял герб нашей страны.

Майя Гаюк / Getty Images

Майя Гаюк / Getty Images

Сама Майя надела с командой белые рубашки, на которых тоже был изображен украинский герб. А вот маникюр художницы был выполнен в синих и желтых оттенках.

Майя Гаюк / Getty Images

Майя Гаюк / Getty Images

Отметим, Майя Гаюк прославилась своими смелыми геометрическими узорами, которые она использует в крупномасштабных фресках. По словам художницы, вдохновение она черпает из писанок, мандал, люстр, видов с телескопа Хаббл, голограмм, тестов Роршаха и окружающей среды.

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