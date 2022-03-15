Американский еженедельник посвятил обложку ужасам войны в Украине

Еженедельник выйдет в продажу 21 марта.

Американское издание The New Yorker посвятило обложку нового номера Украине. На ней появилась иллюстрация "Батькивщина" Ани Хуан, где мать обнимает своих детей на фоне руин, людей, убегающих от войны, и солдат.

Акцент в рисунке на маминых руках, пишет Elle.ua.

"Когда ты заблудился и не можешь понять мир, мамины руки – твое убежище. Также это могут быть руки родственника или, как бывает во время войны, руки незнакомца", — отметила художница.

Иллюстрация выполнена углем и создает эффект присутствия на передовой.

Создавая иллюстрацию, художница вдохновлялась современными фотографиями войны в Украине, а также снимками времен Первой и Второй мировых войн.

Еженедельник выйдет в продажу 21 марта.

Напомним, ранее чешское издание Respekt поместило на обложку нового номера Путина в крови. Главная статья выпуска — "Война Путина против нашего мира".

Читайте также: