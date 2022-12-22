Аметистовый крест Дианы: Sotheby’s выставит на продажу самое необычное украшение принцессы

Украшение будет продано с аукциона 6 января по цене от 80 до 120 тысяч фунтов стерлингов.

В личной коллекции принцессы Дианы было много дорогих ювелирных украшений, некоторые она брала из сокровищницы королевской семьи, но был один случай, когда леди Ди одолжила изделие у своего друга.

В 1987 году принцесса Уэльская посетила благотворительный вечер Birthright, который проходил в бывшем помещении ювелирного бренда Garrard на Риджент-стрит. Для мероприятия принцесса надела очень необычное платье черно-фиолетового цвета, созданное Кэтрин Уокер. Юбка наряда была пышной и с тиснением, а горловину украшала большая рюша. Издание Vogue даже назвало этот платье "елизаветским", имея в виду королеву Елизавету I, которая носила воротники-горгеры.

Однако более необычным чем платье, был выбор украшения. В тот вечер принцесса появилась в длинной нити жемчуга, на которой висел огромный крест из аметистов и бриллиантов. Украшение она позаимствовала у своего подруга Наима Атталлы. Подвеска была изготовлена компанией Garrard в начале 20 века. Точное происхождение украшение неизвестно, кроме того, что оно было изготовлено самой компанией Garrard. Вероятно, оно было сделано по специальному заказу, возможно, даже это копия исторического украшения.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

"Принцесса Диана и мой отец были друзьями, и я помню, что она часто приходила к нему в исторический магазин Garrard на Риджент-стрит, где находился его офис, и несколько раз просила одолжить кулон - ей очень нравился этот кулон", - сказал Рамсей Атталла, нынешний владелец креста.

С момента смерти Дианы крест не появлялся на публике, но вот, через столько лет об этом украшении вновь заговорили, поскольку Рамсей Атталла решил его продать. Крест будет продан на аукционе Sotheby's в Лондоне в январе 2023 года, в рамках предстоящей акции Royal and Noble.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

"Это выдающееся украшение само по себе, но после того, как его надела принцесса Диана, оно действительно стало культовым украшением", - говорит Кристиан Споффорт, глава ювелирного отдела Sotheby's в Лондоне.

Крест имеет общий вес бриллиантов около 5,25 карата и размеры примерно 136 x 95 мм. Ожидается, что 6 января он будет продан по цене от 80 до 120 тысяч фунтов стерлингов.

Считается, что в тот вечер Диана надела крест, поскольку он был создане непосредственно брендом Garrard, а она к этой марке испытывала немного сентиментальные чувства. Именно эта марка сделала ее помолвочное кольцо с сапфиром и фамильную тиару Спенсеров, которую леди Диана надевала на свадьбу.

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