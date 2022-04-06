Анастасии Волочковой хотят запретить ходить обнаженной по двору и справлять нужду под елкой

Соседи балерины подали на нее в суд.
Анастасии Волочковой хотят запретить ходить обнаженной по своему участку в элитном поселке "Новахово" на Рублевке и справлять нужду под елкой. Соседи балерины, у которых растет несовершеннолетний сын, подали на нее в суд. Об этом сообщили в телеграм-канале российского пропагандистского издания Mash.
Их конфликт начался еще в прошлом году. Соседка Анастасии выглянула в окно и увидела, как та справляет нужду под деревом. Женщина сделала фото и опубликовала его с негодованием в чат жильцов поселка. Снимок быстро разлетелся по Интернету.
Балерина подозревает, что слила ее бывшая солистка группы "Стрелки" Екатерина Любомская.
Волочкова ответила, что она будет делать все, что пожелает на своей земле.
Соседи обратились за помощью в Тверской суд Москвы. Они просят запретить балерине рассекать по двору голой и справлять там нужду. Они также требуют выплатить им компенсацию в размере пяти млн рублей.
А пока суд еще не вынес свое решение, балерина продолжает щеголять по двору обнаженной, сверкая своими прелестями перед окнами соседей.
Читайте также:
- Светские львицы против Chanel: россиянки режут сумки в знак протеста
- Из г*вна и палок: российские женщины учатся делать прокладки из ваты и скотча
- "Русские женщины, опомнитесь!": российский модельер назвала вещи от Chanel и Louis Vuitton уродскими
- Русофобия от кутюр: Chanel и другие люксовые бренды по всему миру не продают ничего россиянам
- Бренд Chanel передал два миллиона евро организациям, помогающим беженцам из Украины
- Российские блогеры требуют от Цукерберга 1 млрд долларов