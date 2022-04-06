Анастасии Волочковой хотят запретить ходить обнаженной по двору и справлять нужду под елкой

Анастасии Волочковой хотят запретить ходить обнаженной по двору и справлять нужду под елкой

Соседи балерины подали на нее в суд.

Анастасии Волочковой хотят запретить ходить обнаженной по своему участку в элитном поселке "Новахово" на Рублевке и справлять нужду под елкой. Соседи балерины, у которых растет несовершеннолетний сын, подали на нее в суд. Об этом сообщили в телеграм-канале российского пропагандистского издания Mash.

Их конфликт начался еще в прошлом году. Соседка Анастасии выглянула в окно и увидела, как та справляет нужду под деревом. Женщина сделала фото и опубликовала его с негодованием в чат жильцов поселка. Снимок быстро разлетелся по Интернету.

Балерина подозревает, что слила ее бывшая солистка группы "Стрелки" Екатерина Любомская.

Волочкова ответила, что она будет делать все, что пожелает на своей земле.

Соседи обратились за помощью в Тверской суд Москвы. Они просят запретить балерине рассекать по двору голой и справлять там нужду. Они также требуют выплатить им компенсацию в размере пяти млн рублей.

А пока суд еще не вынес свое решение, балерина продолжает щеголять по двору обнаженной, сверкая своими прелестями перед окнами соседей.

Анастасия Волочкова / Инстаграм Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова / Инстаграм Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова / Инстаграм Анастасии Волочковой

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