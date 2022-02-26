Андрей Макаревич: "Путин мечтал расколоть Украину. Он ее объединил"

Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" поддерживает Украину и украинцев не первый раз.

Музыкант опубликовал фотографию на которой написано: "Путин мечтал расколоть Украину. Он ее объединил".

Ранее Макаревич уже обратился к россиянам на фоне вторжения РФ в Украину.

Певец отметил, что российские окупанты стреляют в своих друзей, знакомых или родственников.

Также сегодня украинские звезды обратились к своим российским коллегами и экс-коллегам. Потап написал: "Посвящаю этот пост бывшим коллегам - "правдолюбам" Николаю (Самому нежному) Баскову и Тине (Самой умной) Канделаки!

Смотрите! Смотрите! Смотрите! Что вы наделали! Смотрите! И если есть у Вас хоть капля смелости и совести - выйдите на митинги и остановите свою Армию!".

Его жена Настя Каменских тоже написала пост: "Обращаюсь к россиянам, которые поддерживают текущую политику России! Так сейчас выглядит Украина, Киев и многие другие города, люди, дети, дома Украины! Видео со звуком, очень страшным звуком.

У нас не было и нет в стране украинских фашистов, о которых ведется пропаганда!".

Душераздирающее видео опубликовала Елена Кравец из "Вечернего квартала" со слезами на глазах обратилась к своим знакомым и квнщикам из России.

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