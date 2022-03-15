Анджелина Джоли показала всему миру фото беременной украинки, которая погибла под обстрелами роддома в Мариуполе

Анджелина Джоли показала всему миру фото беременной украинки, которая погибла под обстрелами роддома в Мариуполе

Голливудская актриса Анджелина Джоли с первых дней войны России с Украиной поддерживает нашу страну и рассказывает всему миру об ужасах, происходящих сейчас на украинской земле.

В своих сториз в Instagram Анджелина, которая является послом доброй воли ООН, опубликовала фотографию беременной женщины, которую пытались эвакуировать после бомбардировки роддома в Мариуполе, и которая, к сожалению, скончалась вместе со своим нерожденным ребенком.

В сториз Джоли разместила ссылку на The Washington Post и сообщила, что женщина с нерожденным ребенком умерла в Мариуполе.

instagram.com/angelinajolieofficial

Снимок, как сотрудники МЧС и волонтеры выносят раненую беременную женщину из родильного дома, пострадавшего в результате обстрела в Мариуполе, сделал украинский фотограф Евгений Малолетка.

Мариуполь, обстрел роддома, фото: Евгений Малолетка / Associated Press

Напомним, ранее Анджелина Джоли публиковала в своем Instagram душераздирающее видео от жительницы Харькова, которая прячется со своими детьми в подвале, чтобы уберечься от пуль и бомбежек.

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