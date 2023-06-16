Анна опять с пером-мемом, а Чарльз в форме: король и его сестра на вручении Суверенного штандарта

15 июня король Чарльз III, глава вооруженных сил, в сопровождении королевской принцессы Анны вручил новый Суверенный штандарт британскому гвардейскому кавалерийскому полку, который носит название "Королевские и Синие" (The Blues and Royals).

Король Чарльз и принцесса Анна / Фото: Associated Press

Во время мероприятия 35 военнослужащих и 27 военных лошадей вышли на парад во дворе Букингемского дворца для презентации нового штандарта. Обычно подобное мероприятие проводится раз в десять лет. В последний раз королева Елизавета II вручала свой штандарт в мае 2014 года.

Затем новый штандарт был освящен генеральным капелланом. А позже монарх произнес речь.

Король Чарльз и принцесса Анна / Фото: Associated Press

Принцесса Анна присутствовала на мероприятии, поскольку она королевский полковник "Королевских и Синих".

Король Чарльз и принцесса Анна / Фото: Associated Press

Брат и сестра появились на публике в военной форме. Но особое внимание привлекла принцесса Анна, ведь на ней опять был головной убор с красным пером, которое стало мемом на коронации Чарльза, ведь оно закрыло принца Гарри от фотографов.

Король Чарльз и принцесса Анна / Фото: Associated Press

Новый штандарт впервые будет использован на публичном параде Trooping the Colour 17 июня в честь Дня рождения короля, первого за время его правления.

Король Чарльз и принцесса Анна / Фото: Associated Press

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