Анна Ризатдинова тронула до слез эмоциональным танцем на улицах Киева

Олимпийский призер по художественной гимнастике Анна Ризадинова тронула до слез эмоциональным танцем, который исполнила в паре с Сергеем Прохоровым. Они поставили танец вместе с хореографом Полиной Ищенко.

Социальным видео танца Анна и Сергей передали состояние многих украинцев во время войны.

Во время съемок звучала воздушная тревога.

Анна Ризадинова/Пресслужба

Кадры танца начинаются с сердца Киева – Софийской площади и чередуются с другими символическими локациями столицы и кадрами из Украины, где идут активные боевые действия.

Танец символизирует, как Киев выстоял перед российской агрессией в прошлом году. Так будут освобождены и другие украинские города.

Анна Ризадинова/Пресслужба

"Цель социального видеопроекта — напомнить всему миру, что война в Украине продолжается. Она идет не только за украинские земли и людей, но и за весь цивилизованный мир. И пока другие страны думают — оказывать или нет Украине помощь, украинские дети ежедневно слышат сирены, скрываются в бомбоубежищах, ежедневно умирают гражданские и военные. К сожалению, мир начинает забывать об Украине именно в то время, когда украинцы нуждаются в помощи", — сказала Ризатдинова.

Вместе с видео спортсменка запускает флешмоб с хештегом #stillwarinukraine.

Анна Ризадинова/Пресслужба

"Ежедневно на мою страну падают российские бомбы, ежедневно умирают герои и украинские дети. В это же время весь мир живет, как в параллельной реальности. Россияне приходят с символикой войны на трибуны теннисных кортов, их спортсмены будут участвовать в мировых соревнованиях по фехтованию, сейчас обсуждается возможность их присутствия на Олимпийских играх…

Как гражданка, как мама, как человек, которому представилась честь представлять свою страну на Олимпийских играх, которые я считала вершиной ценностей и принципов, я не могу не возмущаться потому, что мир не хочет замечать трагедию моего народа! Именно поэтому цель этого видео – напомнить миру, и, к сожалению, некоторым украинцам, что война продолжается и победа дается ценой жизней наших военных и мирных людей! Мы всегда должны это помнить! Пусть весь мир не забывает, кто именно борется за его свободу!" – подытожила Анна.

Анна Ризадинова/Пресслужба

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