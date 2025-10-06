ТСН в социальных сетях

Анна Винтур дала свой вердикт из трех слов о наряде Меган Маркл на Неделе моды в Париже

Глобальный редакционный директор Vogue — Анна Винтур — встретилась с герцогиней Сассекской на Неделе моды в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Анна Винтур и Меган Маркл

Анна Винтур и Меган Маркл

Женщины встретились перед шоу Balenciaga в рамках Недели моды. 44-летняя Меган увидела госпожу Винтур и подошла поздороваться.

В видео, опубликованном в соцсети X, Меган, одетая в элегантный белоснежный наряд, приветствует мисс Винтур и спрашивает ее:

«Как дела?», на что Анна отвечает: «Приятно видеть», после чего они целуют друг друга в щеку. Анна окидывает взглядом наряд Меган и говорит: «Прекрасно, дорогая. Ты выглядишь потрясающе».

Герцогиня Меган появилась на шоу в белом оверсайз-кейпе поверх белой рубашки на пуговицах и брюках в тон. Она дополнила образ черными туфлями с острым носком, а волосы собрала в свой фирменный гладкий пучок.

Меган Маркл в Париже / © Getty Images

Меган Маркл в Париже / © Getty Images

В Париж герцогиня Сассекская приехала поддержать своего друга Пьерпаоло Пиччоли, который недавно занял пост креативного директора Модного дома Balenciaga. А в Instagram поделилась красочным видео, показав, где жила и, чем занималась во французской столице.

Меган Маркл по пути на вечеринку Balenciaga в Париже / © Getty Images

Меган Маркл по пути на вечеринку Balenciaga в Париже / © Getty Images

