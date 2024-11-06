Анна Завальская, Жан Беленюк и Владимир Остапчук посетили премьеру фильма "Буча"

В Киеве состоялся премьерный показ полнометражного фильма "Буча", в котором рассказывается реальная история волонтера Константина Гудаускаса. Он – гражданин Казахстана, который с 2021 года проживает в Украине. Именно казахстанский паспорт помогал ему преодолевать российские блокпосты и эвакуировать людей. Во время российской оккупации Киевской области весной 2022 года он спас более 200 мирных жителей, в том числе семью украинского композитора Игоря Поклада.

Мероприятие посетили сам Константин Гудаускас, жители освобожденных Бучи, Ирпеня и Ворзеля, военные и волонтеры, а также олимпийский чемпион Жан Беленюк, ведущие Соломия Витвицкая и Владимир Остапчук, актеры Анна Саливанчук, Леся Самаева, Андрей Исаенко, Юрий Великий, Степан Казанин, певицы Анна Завальская и Маша Кондратенко и другие.

Константин Гудаускас/Фото пресс-служба

Константин Гудаускас/Фото пресс-служба

Жан Беленюк/Фото прессслужба

Владимир Остапчук и Алексей Комаровский/Фото пресс-служба

Анна Саливанчук/Фото прессслужба

Леся Самаева/Фото пресс-служба

Анна Завальская/Фото пресс-служба

Маша Кондратенко/Фото пресс-служба

Создатели картины хотели показать известные всем тяжелые события, стремясь избежать ретравматизирующих сцен. Для этого на съемочной площадке были психологи. Также во время съемки команде помогало Главное управление разведки, которое консультировало и предоставляло материалы и военную технику.

"Украина в своей стойкости, мужестве и единстве стала примером для всего мира. "Буча" освещает не только зло, с которым мы столкнулись, но и свет, которым стала Украина. Сохранение этого света для будущих поколений – важнейшая задача настоящего", – отметили авторы фильма.

Творческая команда фильма/Фото пресс-служба

На мероприятии также присутствовала Ольга, дочь Ирины Филькиной, фотография именно ее руки с красным лаком на ногтях стала одним из символов трагедии Бучи.

"Этот фильм показывает настоящую человеческую натуру. И сейчас он нам, украинцам, очень нужен. К сожалению, все то добро, которое объединило нас тогда против врага, сейчас забывается, и это разъединяет нас. Но если каждый человек задумается не только о том, что было пережито, но и о своем и нашем общем будущем – мы победим в этой войне" – сказала Ольга.

Реплика главного героя в финале фильма резонирует с этими настроениями: "Украинцы приняли бой. Они показали всем, как нужно жить. Они доказали, что лучше жить в темноте, но со светом в сердце. В холоде, но с теплом в душе. Они не сбежали. И я тоже больше никогда не буду убегать".

Творческая команда фильма/Фото пресс-служба

Сам Константин Гудаускас отмечает важность не останавливаться в борьбе и помощи друг другу: "Фильм о том, как мы весной 2022 года, объединившись, смогли дать отпор врагу. Для меня ничего не закончилось. Я продолжаю делать все то же, и приглашаю всех".

Главную роль в фильме исполнил известный польский актер театра и кино Цезарий Лукашевич. В фильме также сыграли Вячеслав Довженко, Артемий Егоров, Сергей Стрельников, Александр Печерица, Анастасия Нестеренко, Никон Федотов, Сергей Смиян, Татьяна Вашневская и другие. Режиссером фильма выступил Станислав Тиунов, сценаристом и продюсером – Александр Щур.

Вячеслав Довженко/Фото пресс-служба

Вячеслав Довженко/Фото пресс-служба

Александр Печерица/Фото пресс-служба

Александр Щур/Фото пресс-служба

Лента снята без привлечения государственного финансирования, только на пожертвования и частные средства неравнодушных людей из Украины, Польши, Канады и США.

Музыку к картине написал азербайджанский композитор и продюсер, победитель "Евровидения" Иса Меликов. Автором официального саундтрека "Квітень" стал украинский музыкант Роман Бахарев и группа BAH.ROMA.

Роман Бахарев/Фото пресс-служба

Роман Бахарев и группа BAH.ROMA/Фото пресс-служба

Мировая премьера фильма состоялась на Варшавском кинофестивале, где "Буча" заняла второе место по зрительским симпатиям.

С 7 ноября фильм "Буча" в национальном прокате.

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