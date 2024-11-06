Анна Завальская, Жан Беленюк и Владимир Остапчук посетили премьеру фильма "Буча"

Знаменитости первыми пришли посмотреть ленту, основанную на реальных событиях.
В Киеве состоялся премьерный показ полнометражного фильма "Буча", в котором рассказывается реальная история волонтера Константина Гудаускаса. Он – гражданин Казахстана, который с 2021 года проживает в Украине. Именно казахстанский паспорт помогал ему преодолевать российские блокпосты и эвакуировать людей. Во время российской оккупации Киевской области весной 2022 года он спас более 200 мирных жителей, в том числе семью украинского композитора Игоря Поклада.
Мероприятие посетили сам Константин Гудаускас, жители освобожденных Бучи, Ирпеня и Ворзеля, военные и волонтеры, а также олимпийский чемпион Жан Беленюк, ведущие Соломия Витвицкая и Владимир Остапчук, актеры Анна Саливанчук, Леся Самаева, Андрей Исаенко, Юрий Великий, Степан Казанин, певицы Анна Завальская и Маша Кондратенко и другие.
Создатели картины хотели показать известные всем тяжелые события, стремясь избежать ретравматизирующих сцен. Для этого на съемочной площадке были психологи. Также во время съемки команде помогало Главное управление разведки, которое консультировало и предоставляло материалы и военную технику.
"Украина в своей стойкости, мужестве и единстве стала примером для всего мира. "Буча" освещает не только зло, с которым мы столкнулись, но и свет, которым стала Украина. Сохранение этого света для будущих поколений – важнейшая задача настоящего", – отметили авторы фильма.
На мероприятии также присутствовала Ольга, дочь Ирины Филькиной, фотография именно ее руки с красным лаком на ногтях стала одним из символов трагедии Бучи.
"Этот фильм показывает настоящую человеческую натуру. И сейчас он нам, украинцам, очень нужен. К сожалению, все то добро, которое объединило нас тогда против врага, сейчас забывается, и это разъединяет нас. Но если каждый человек задумается не только о том, что было пережито, но и о своем и нашем общем будущем – мы победим в этой войне" – сказала Ольга.
Реплика главного героя в финале фильма резонирует с этими настроениями: "Украинцы приняли бой. Они показали всем, как нужно жить. Они доказали, что лучше жить в темноте, но со светом в сердце. В холоде, но с теплом в душе. Они не сбежали. И я тоже больше никогда не буду убегать".
Сам Константин Гудаускас отмечает важность не останавливаться в борьбе и помощи друг другу: "Фильм о том, как мы весной 2022 года, объединившись, смогли дать отпор врагу. Для меня ничего не закончилось. Я продолжаю делать все то же, и приглашаю всех".
Главную роль в фильме исполнил известный польский актер театра и кино Цезарий Лукашевич. В фильме также сыграли Вячеслав Довженко, Артемий Егоров, Сергей Стрельников, Александр Печерица, Анастасия Нестеренко, Никон Федотов, Сергей Смиян, Татьяна Вашневская и другие. Режиссером фильма выступил Станислав Тиунов, сценаристом и продюсером – Александр Щур.
Лента снята без привлечения государственного финансирования, только на пожертвования и частные средства неравнодушных людей из Украины, Польши, Канады и США.
Музыку к картине написал азербайджанский композитор и продюсер, победитель "Евровидения" Иса Меликов. Автором официального саундтрека "Квітень" стал украинский музыкант Роман Бахарев и группа BAH.ROMA.
Мировая премьера фильма состоялась на Варшавском кинофестивале, где "Буча" заняла второе место по зрительским симпатиям.
С 7 ноября фильм "Буча" в национальном прокате.
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