Анонсированы масштабные мероприятия в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II

В этом году в Великобритании и странах Содружества состоится масштабное празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II – ее 70-летие на престоле.

Уже представлены некоторые пункты программы, которая ждет британцев грядущим летом. В течение года будет проходить множество особых мероприятий и инициатив. С 12 по 15 мая состоится 90-минутное представление с участием 1000 артистов и 500 лошадей, 2 июня - ежегодный парад в честь дня рождения королевы Trooping the Colour, в котором примут участие 1200 офицеров, а также армейские музыканты и лошади.

А летом будут четырехдневные праздничные выходные, с четверга 2 июня по воскресенье 5 июня. 3 июня в Соборе Святого Павла пройдет служба в честь правления королевы, а в субботу, 4 июня, в Букингемском дворце пройдет вечеринка и живой концерт с участием знаменитостей, сообщает Hello!. 5 июня пройдет Большой юбилейный обед в честь монарха.

Королева Елизавета II / Getty Images

В течение года также будут проводиться мероприятия для общественности, в том числе инициатива, в рамках которой люди по всей стране будут высаживать деревья в ознаменование семи десятилетий службы королевы Елизаветы II.

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Также самые юные особы в возрасте от 8 лет смогут принять участие в конкурсе Platinum Pudding и создать новый пудинг, посвященный королеве. Пять финалистов приготовят свой десерт для экспертного жюри, а рецепт победителя будет доступен для общественности.

С июля в официальных королевских резиденциях будут организованы три специальные выставки, посвященные вступлению на престол, коронации и юбилею королевы: портреты Ее Величества и предметы из ее личных драгоценностей будут выставлены в Букингемском дворце, платье для коронации и королевское одеяние в Виндзорском замке и наряды, которые Ее Величество надевала празднование Серебряного, Золотого и Бриллиантового юбилеев, выставлены во дворце Холирудхаус.

Королева Елизавета II / Associated Press

Торжества также пройдут в частных поместьях королевы, Сандрингеме и Балморале, для местных жителей и гостей, включая бесплатный показ Платиновой вечеринки во дворце в Королевском парке в Сандрингеме.

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