Арест бывшего принца Эндрю: появились первые фотографии, сделанные около его дома в Норфолке

Сегодня утром полиция долины Темзы задержала младшего брата короля Чарльза по подозрению в должностном преступлении.

Представитель компании Thames Valley заявил: «Сегодня мы арестовали мужчину в возрасте около шестидесяти лет из Норфолка по подозрению в должностном преступлении».

В полиции сообщили, что их сотрудники проводят обыски по адресу в Норфолке — предположительно, это Вуд-Фарм, где Эндрю находится в изгнании, — и по адресу в Беркшире, вероятно, это Роял-Лодж в Виндзоре, где он проживал более 20 лет до этого месяца, пишет Daily Mail.

Также были сделаны фотографии на которых видно, как мужчины в гражданской одежде (предположительно полицейские) выходят из автомобиля без опознавательных знаков у дома Эндрю Маунтбаттен-Виндзора в Норфолке.

Менее чем через час после этого был сфотографирован кортеж, в состав которого входили как минимум два королевских внедорожника Land Rover, связанных с Эндрю. Его арест был подтвержден в 10:08 утра.

В течение последних десяти дней детективы расследовали его действия в качестве торгового представителя Великобритании после того, как электронные письма из дела Эпштейна указывали на то, что он делился конфиденциальной информацией со своим другом-педофилом, включая отчеты о его официальных визитах и ​​потенциальных инвестиционных возможностях.

Король Чарльз мгновенно отреагировал на арест его брата Эндрю, выпустив официальное заявление Букингемским дворцом.

Также представители СМИ собираются около Вуд-Фарм для освещения событий.