Архитектор "русского мира": кто такой Владислав Сурков и почему Путин "прижал его к ногтю"

Многие годы этот человек был "Геббельсом" российского фюрера, однако недавно Кремль решил от него избавиться. Рассказываем, кто такой Владислав Сурков и почему он виновен в российско-украинской войне.

24 февраля Российская Федерация начала на территории Украины полномасштабное вторжение, чтобы, вероятно, осуществить большую мечту Путина - возродить то ли Советский Союз, то ли Российскую империю, которой он будет править до гроба. Почва для войны вспахивалась годами: на телевидении РФ запускались десятки пропагандистких программ, нацеленных, в первую очередь, на критику Украины и украинской политики, проплачивались и запугивались сотни журналистов и политиков, которые в эфирах этих же программ говорили пропагандистскими клише, создавались политические партии, а также с 2014 года активно начал форсироваться термин "украинский вопрос". Непосредственно за все то, что происходит в Украине, включая восьмилетнюю войну, события на Майдане и аннексию Крыма, ответственен "черный кардинал" Путина - Владислав Сурков.

Владислав Сурков и Путин / Associated Press

Он - российский политик, миллиардер, писатель, бизнесмен и ближайший соратник кремлевского диктатора. Как Сурков смог добиться такого положения - не совсем понятно, как и то, чем конкретно занимался этот человек. Однако знают о нем многие, как в России, так и за ее границами. Начинал Владислав свою деятельность в Кремле параллельно с Путиным, и в 1999 году, когда Путин возглавил правительство, а затем занял пост Ельцина, Сурков стал заместителем руководителя Администрации президента России, однако уже тогда он был состоятельным человеком и входил в списки самых богатых россиян.

Одним из главных достижений Суркова считается создание партии "Единая Россия", которая сейчас полностью контролирует власть в стране. Именно он придумал пропагандистскую концепцию, которой сейчас пользуется эта структура, а также помогает доминировать на протяжении более 20 лет. Как опытный пиарщик и политик, Сурков посоветовал членам партии "овладевать идеологией", а для этого создавать в регионах "постоянные группы по пропагандистскому обеспечению борьбы с политическими противниками". Именно он стал идеологом массовых проплаченных мероприятий за "Единую Россию", которые поднимали рейтинг партии и создавали картинку народной любви к Путину, а также является автором идеологии "суверенная демократия" - смеси авторитаризма и тоталитаризма, которая прячется под маской демократии. Нередко в акциях, организованных Сурковым, были задействованы студенты и дети, что наталкивало многих на сравнение с гитлерюгендом. Среди российских оппозиционеров же все эти манипуляции общественным мнением получили название "сурковская пропаганда".

Люди на митинге партии "Единая Россия" в Москве / Associated Press

Помимо звания "помощник Путина", Сурков завоевал себе репутацию и в Чечне как закадычного друга Рамзана Кадырова. Сурков, который, кстати, по происхождению сам наполовину чеченец и провел в республике первые годы жизни, часто навещал Грозный, укрепляя связи Кремля и Кавказа. Сам же политик себя называет автором концепции "русского мира" и изначально он вкладывает эту фразу в уста Путина, а затем успешно внедряет пропаганду в сознание россиян. Здесь стоит отметить, что именно благодаря Владиславу Суркову, после того, как в 2012 году он возглавил Правительственную комиссию по развитию телерадиовещания, пропаганда и украинофобия в России заиграли новыми красками - с экранов телевизоров в обличье Соловьева, Киселева, а вскоре и Скабеевой, неоднократно звучат слова: Украина, нацисты, США и радиоактивный пепел. Кремлевские темники работали по полной.

Фото: facebook.com/iponomarev

За год до Революции достоинства в Киеве Сурков неожиданно увольняется с должности. Что стало причиной резкого ухода политика, было непонятно, а его увольнению даже посвящали выпуски в эфирах новостей на главных пропагандистских каналах. Сам же помощник Путина ушел в тень и над чем работал - было неизвестно аж до 2014 года, когда его имя всплыло во время Евромайдана.

УНИАН

В начале 2014 года, когда в Украине тысячи людей вышли на улицы против власти, Сурков занимается "тайной" дипломатией, ездит на встречи к Януковичу. По данным Генеральной прокуратуры Украины, целью поездок Суркова был сбор информации о том, как происходят протестные акции в Украине, как организован Майдан и как его финансируют. При этом в России, Крыму и на Донбассе активно набирают оборотов другие акции - пророссийские. Также ежедневно ведется активная пропаганда на телевидении, где россиянам постепенно вкладывают идею того, что такой страны, как Украина, существовать не должно. А пророссийские акции на востоке страны и призывы Путина ввести войска при этом подаются как спасение, активно прорабатывается та самая идеология "русского мира", созданная Сурковым.

В 2015 году Валентин Наливайченко, возглавлявший на тот момент Службу безопасности Украины, обвинял Суркова в причастности к расстрелам на Майдане. Тогда Министерство иностранных дел России назвало эти заявления "достойными психиатрического лечения" и "спекуляциями на смерти людей". Лично ответил на это и президент России, назвав заявления о причастности Суркова к событиям в Украине "абсолютной, полной ерундой".

"В рамках этого производства есть должности, фамилии, копии паспортов, даты их въезда-выезда, какой связью они пользовались, в каких помещениях находились, как советник президента Путина Сурков ими руководил в Киеве", - отметил Наливайченко, добавив, что с декабря 2013 по февраль 2014 года в Киев приезжали три группы сотрудников ФСБ, которые якобы организовывали разгон активистов Евромайдана. Также Наливайченко обвинял Суркова в том, что он координировал деятельность вооруженных формирований самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В 2016 году в Сеть слили переписку Суркова с представителями самопрозглашенных марионеточных "республик", в которой он обсуждал планы раздела Украины на Новороссию, Малороссию и Галичину, а также согласование финансовых затрат, принимаемых законов. Не секрет также, что Сурков лично консультировал коллаборационистов Захарченко, Плотницкого и Пушилина.

На протяжении десятков лет, после встречи Путина и Суркова, они прорабатывали "украинский вопрос", поддерживали имперские амбиции друг друга, живя при этом в собственном мире пропаганды.

"Украины нет. Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украина" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет? Я, как ни странно, укрооптимист. То есть считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы - ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин - вопросы открытые. И в решении этих вопросов России, так или иначе, предстоит участвовать. Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - заявил в интервью в 2020 году Сурков.

18 февраля того же 2020 года президент Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника. Песков же заявил, что теперь украинское направление будет курировать в Кремле бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Владислав Сурков / Associated Press

В 2021 году политик все же продолжал говорить о "русском мире", в котором русский - высшая раса.

"Для меня что такое русский мир? Это везде, где люди говорят и думают по-русски. Это там, где, может быть, они не говорят и не думают по-русски, но где они очень уважают русскую культуру. Там, где они видят в русской модели развития национального альтернативу для того, что у них есть у себя дома. Таких людей сейчас тоже становится все больше. Там, где люди боятся русского оружия, - это тоже русский мир. Это и есть наше влияние. Там, где уважают наших ученых, наших писателей, наше искусство, - это все русский мир", - сказал он.

15 февраля 2022 года Сурков опять напомнил о себе, написав колонку для издания "Актуальные комментарии", где на полном серьезе рассуждал о границах Российской империи до 1918 года и открыто говорил о том, что Украина и страны Балтии должны входить в состав России.

"В феврале 1918 года состоялось историческое (и отчасти истерическое) заседание ЦК партии большевиков. На нем было утверждено решение о заключении мира с Германией. Этот мир, известный как Брестский, заранее получил в оппозиционной прессе (такая тогда еще имелась) дополнительное и более четкое название - похабный. И действительно, мир получился прямо оскорбительный. По его условиям, Россия отказывалась от огромных, прежде принадлежавших ей территорий Прибалтики, Беларуси, Украины. Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен. Похабнее некуда".

Почти через два месяца после выхода этого текста "куратор украинского направления" сам попал под "чистку" Путина. В российских СМИ, со ссылкой на экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева, сообщили, что Суркова посадили под домашний арест, пока проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года.

В Кремле же заявили, что не располагают информацией о том, что бывший помощник Путина находится под домашним арестом.

"Не располагаем такой информацией", - сказал журналистам Дмитрий Песков.

Что ж, похоже, главный архитектор "русского мира", ответственный за смерти тысяч украинцев, сам в полной мере хлебнул то, что создал, а его изначальный план, по которому в Украине должны были встречать российских солдат с цветами, провалился. Сурков больше не нужен Путину.

Владислав Сурков / Associated Press

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