Королева Елизавета II на праздновании дня Канады в 2010 году / Фото: Getty Images

Архивное "фото дня" к платиновому юбилею правления: Елизавета II с супругом в Уэльсе

Архивное "фото дня" к платиновому юбилею правления: Елизавета II с супругом в Уэльсе

Каждый день королевский аккаунт в Instagram публикует архивное фото королевы. Таких фото будет опубликовано 70. Публикации закончатся в день празднования платинового юбилея.

На фото, размещенном вчера, улыбающаяся королева и герцог Эдинбургский встречаются с подданными во время визита в Уэльс, посвященного открытию второй Национальной ассамблеи Уэльса в 2003 году.

Напомним, что до этого было опубликовано фото, на котором королева восхищается корги в Манитобе во время своего двухнедельного Золотого юбилейного тура по Канаде в 2002году.

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