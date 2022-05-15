Архивное "фото дня" к платиновому юбилею правления: Елизавета II с супругом в Уэльсе

Каждый день королевский аккаунт в Instagram публикует архивное фото королевы. Таких фото будет опубликовано 70. Публикации закончатся в день празднования платинового юбилея.
На фото, размещенном вчера, улыбающаяся королева и герцог Эдинбургский встречаются с подданными во время визита в Уэльс, посвященного открытию второй Национальной ассамблеи Уэльса в 2003 году.
Напомним, что до этого было опубликовано фото, на котором королева восхищается корги в Манитобе во время своего двухнедельного Золотого юбилейного тура по Канаде в 2002году.
Читайте также: