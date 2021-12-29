Астролог принцессы Дианы рассказал, что ждет герцогиню Кембриджскую в 2022 году

Астролог принцессы Дианы рассказал, каким будет 2022 год для герцогини Кембриджской.

Если верить гороскопу герцогини Кейт, то новый год будет для нее очень удачным. В начале 2022-го Кэтрин отпразднует 40-летие, это станет знаменательным событием и началом нового этапа в жизни.

Королевский астролог Дебби Франк говорит о Кэтрин:

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"Герцогиня Кембриджская - Козерог. Ей исполняется 40 лет, когда Солнце и Венера объединяются, и она чувствует себя ценной, любимой и в очень хорошем месте. Кейт готова сиять особенно ярко в выходные 19 и 20 февраля, и люди видят ее спокойной, устойчивой натурой, которая олицетворяет все качества будущей королевы. Весна – пора, когда ее брак с принцем Уильямом окажется в центре внимания, и Кейт ​​любит единство и магию их пары. Но герцогиня также привержена покровительству и партнерским отношениям, которые наделяют ее большей ответственностью. Празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года покажет ее в лучшем свете".

Королева Елизавета II / Getty Images

Дебби также отметила, что начиная с середины лета планета изменений Уран позволяет Кейт начать создавать новый дом или личный образ жизни, который задает новый ритм для ее семьи, пишет Hello! "Это требует времени и требует нового старта на многих направлениях, но к концу октября она заложит прочный фундамент", - говорит астролог.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Словом, год для герцогини Кембриджской, похоже, будет удачным. А вот намеков на то, что их с принцем Уильямом семья пополнится в наступающем 2022-м, нет никаких.

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми / Getty Images

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