Астролог принцессы Дианы предсказала неожиданный поворот в судьбе королевы Камиллы в 2026 году

Королева Камилла / © Associated Press

Реклама

Дебби Франк утверждает, что роль королевы в королевской семье «переписывается», и что более молодые члены ее семьи будут играть более заметную роль.

Журнал Hello! пишет, что по словам астролога, которая была близкой подругой принцессы Дианы, в следующем году произойдут изменения в обязанностях королевы Камиллы.

Королева Камилла / © Associated Press

«Она почувствует большие перемены из-за присутствия Плутона в аспекте отношений в ее гороскопе. В этом году динамика ее отношений с Чарльзом как с королем и мужем, а также требования, предъявляемые к королеве, переписываются заново. Ее роль будет четко определена начиная с апреля, и будет разработана четкая стратегия. Она отойдет от обязанностей, которые могли бы выполнять более молодые члены королевской семьи».

Реклама

Однако Дебби также говорит, что 78-летняя королева по-прежнему останется «могущественной силой» в королевской семье Британии.

Королева Камилла / © Associated Press

«Она умеет находить баланс между личной жизнью и частными делами, и будет продолжать это делать в 2026 году. „Собственные приоритеты Камиллы и ее личные потребности во времени и пространстве становятся отчетливо видны в мае и снова в течение осеннего периода. В июле и она, и король устраивают яркое королевское шоу. Однако октябрь требует времени для заботы о себе и большего уединения“, — говорит астролог.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Ранее Дебби также рассказала, каким будет 2026 год для короля Чарльза III.