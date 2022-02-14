Астролог рассказала, когда принц Чарльз взойдет на трон и какой королевой-консортом станет Камилла

Астролог Дебби Франк рассказала, какой будет герцогиня Корнуольская в роли королевы-консорта, когда ее муж принц Чарльз станет королем Великобритании.
Королевский астролог Дебби Франк сообщила, что 2026 год станет "годом определяющих преобразований" для Камиллы и Чарльза.
"2023 год является важным для роли Камиллы, но именно 2026 год является годом определяющих преобразований для нее и Чарльза. Как королева-консорт, Камилла будет продолжать играть вспомогательную роль для своего мужа, поскольку это запечатлено в ее карте рождения. ... Она, естественно, является силой, стоящей за троном", - говорит астролог.
Дебби также рассказала, какой королевой-консортом будет герцогиня. "В ней есть серьезная, формальная и царственная сторона, но в личной жизни она открыта и сердечна. Когда она займет свое главное положение, этот контраст в ее жизни станет заметно очевидным", - рассказала Дебби.
"Камилла установит твердые границы между своей общественной и личной жизнью, которые защитят ее, гарантируя, что у нее будет достаточно времени для уединения. Чарльзу всегда нравился доступ в ее внутреннее святилище, и их близость, которую они установили за эти годы, позволила их истории любви стать твердой как скала, несмотря на его проблемы. Она ставит его на первое место и успокаивает его сильную натуру, обеспечивая эмоциональную безопасность, которой он жаждет", - говорит Дебби, пишет Hello!
Что интересно, Дебби Франк была близка с принцессой Дианой, и выступала в качестве ее доверенного лица, друга и астролога, но она также отмечает, что Камилла является "правильным партнером" для Чарльза. Астролог также считает, что для Чарльза и Камиллы предначертано вместе восседать на троне.
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