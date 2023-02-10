Августу - два года: принцесса Евгения поделилась трогательным видео в честь дня рождения сына

9 февраля 2023 года сыну принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка исполнилось два года. По этому случаю принцесса Йоркская поделилась трогательным видео.

В своем Instagram принцесса Евгения опубликовала ролик, который сняла во время семейной поездки в лондонский зоопарк.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном Августом / Фото: Associated Press

"Поздравляю нашего мальчика Оги со вторым днем ​​​​рождения… ты наша самая большая радость в мире. Продолжай танцевать и улыбаться, мой ангел. Xx", - написала под видео Евгения.

Первенец Евгении и ее мужа Джека Август родился 9 февраля 2021 года в лондонской больнице Портленда. А недавно принцесса Йоркская объявила, что летом они с мужем ждут пополнения в семье. Евгения беременна и ждет второго ребенка, который должен родиться как раз в летние месяцы.

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