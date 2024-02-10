Августу исполнилось 3: принцесса Евгения поделилась новыми фото с сыном

Принцесса Йоркская таки поделилась со своими подписчиками новыми фотографиями со своим старшим сыном.

"Поздравляем нашего дорогого Оги с 3-м днем рождения. Навсегда сила природы и вечно хихикающая вместе с тобой", - забавно подписала снимки Евгения.

Принцесса опубликовала три фотографии. На одной из них они с сыном сидят на асфальте. Евгения одета в клетчатое пальто, лосины и черные ботинки, а Август в белой куртке, джинсах и желтых сапогах. Они оба в шапках. На другом фото мама целует сына, а в руке держит что-то вроде хот-дога, похоже, кадр был сделан во время посещения какой-то ярмарки уличной еды. На третьем фото принцесса обнимает двоих своих сыновей – Августа и его младшего брата Эрнеста. Лиц мальчиков не видно, а сама Евгения улыбается в кадре. Вероятно, автором фото стал ее муж Джек.

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Напомним, ранее мы писали, что принцесса Евгения рассказала, что обычно есть у нее в холодильнике.

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