Бабушка в цветочном платье, внучка – в изумрудном: Байдены пообщались с принцессой Кейт в Букингемском дворце

На предкоронационный прием для первых лиц стран в Букингемский дворец Джилл Байден прибыла вместе с 23-летней внучкой Финнеган Байден.

На первой леди было пальто серо-голубого оттенка с поясом и черное шелковое платье от Tom Ford с ярким цветочным принтом. Наряд Джилл скомбинировал с любимыми черными туфлями-слингбэками J'adior с белой лентой с надписью на пятке.

Джилл Байден с внучкой Финнеган / Фото: Associated Press

В руке она держала черный клатч с россыпью страз. Объемная укладка с локонами, макияж с пышными ресницами и розовой помадой и бриллиантовые серьги в виде капель завершили эффектный аутфит первой леди.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден, внучка Финнегана и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Внучка Байденов была одета в платье миди изумрудного цвета и бежевые босоножки на шпильках. Белокурые локоны красиво спадали ей на плечи и спину. И не можем не обратить внимание, что Финнеган очень красивая девушка.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл с внучкой пообщались с принцессой Уэльской Кэтрин.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Читайте также: