Бабушка в цветочном платье, внучка – в изумрудном: Байдены пообщались с принцессой Кейт в Букингемском дворце

Первая леди США с внучкой посетили прием у короля Чарльза III.
На предкоронационный прием для первых лиц стран в Букингемский дворец Джилл Байден прибыла вместе с 23-летней внучкой Финнеган Байден.
На первой леди было пальто серо-голубого оттенка с поясом и черное шелковое платье от Tom Ford с ярким цветочным принтом. Наряд Джилл скомбинировал с любимыми черными туфлями-слингбэками J'adior с белой лентой с надписью на пятке.
В руке она держала черный клатч с россыпью страз. Объемная укладка с локонами, макияж с пышными ресницами и розовой помадой и бриллиантовые серьги в виде капель завершили эффектный аутфит первой леди.
Внучка Байденов была одета в платье миди изумрудного цвета и бежевые босоножки на шпильках. Белокурые локоны красиво спадали ей на плечи и спину. И не можем не обратить внимание, что Финнеган очень красивая девушка.
Джилл с внучкой пообщались с принцессой Уэльской Кэтрин.
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