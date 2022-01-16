Бабушка в курсе: принц Гарри подал судебный иск против правительства Елизаветы II

Принц Гарри подал иск о судебном пересмотре решения Министерства внутренних дел, которое запрещало ему лично оплачивать полицейскую охрану его семьи во время пребывания в Великобритании.

Сообщается, что герцог Сассекский, который отказался от королевских обязанностей в январе 2020 года, хочет привезти из США свою жену Меган Маркл, сына Арчи и маленькую дочь Лилибет на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II, но утверждает, что он и его семья не могут вернуться, потому что это слишком опасно. Первый день рождения их с Меган дочери Лилибет также совпадет с теми же выходными, что и празднование юбилея королевы, поскольку 4 июня ей исполнится один год.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Адвокаты принца Гарри направили в Министерство внутренних дел протокольное письмо. Сообщается, что королева Елизавета II была заранее уведомлена о решении Гарри отправить письмо.

Как пишет издание Hello! в заявлении законный представитель заявил, что Гарри "впервые предложил лично заплатить за охрану полиции Великобритании для себя и своей семьи в январе 2020 года в Сандрингеме", но "предложение было отклонено". С тех пор он снова просил полицейскую защиту, оплачиваемую из его собственных карманов, но ему было отказано, и теперь он требует судебного пересмотра решения.

Принц Гарри и королева Елизавета II / Associated Press

"Великобритания всегда будет домом принца Гарри и страной, в которой он хочет, чтобы его жена и дети были в безопасности", — говорится в заявлении законного представителя герцога.

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Отметим, принц Гарри является шестым в очереди на престол. Последний визит принца в Великобританию состоялся в июле 2021 года для открытия статуи принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце. Гарри утверждает, что в тот день его безопасность была поставлена под угрозу из-за отсутствия полицейской защиты, когда он покидал благотворительное мероприятие, поскольку его преследовали папарацци.

Отметим, сейчас принц Гарри и его жена Меган лично оплачивают услуги частной команды охраны для своей семьи, однако эта служба безопасности не может обеспечить полицейскую защиту, необходимую во время пребывания в Великобритании. При отсутствии такой защиты принц Гарри и его семья не могут вернуться в свой дом.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

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