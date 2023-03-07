Бабушки из дома престарелых повторили выступление Рианны на "Супербоуле" и стали звездами Сети - видео

В феврале Рианна после длительного перерыва в карьере грандиозно вернулась в мир шоу-бизнеса, устроив эффектный перфоманс в перерыве "Супербоула".

Рианна / Фото: Associated Press

Звезда исполнила свои самые известные хиты в красном свободном комбинезоне от бренда Loewe, под которым на ней была красная водолазка и пластиковое бандо, повторяющее форму груди. Выступала Рири в сопровождении огромного балета, который был одет в белые наряды. Выступление девушки стала невероятно популярным, и его посмотрело более 11 миллионов зрителей, но популярность "Супербоул" принес не только барбадосской звезде, а и милым старушкам из дома для престарелых.

Группа женщин, которые проживают в Kentucky Arcadia Senior Living Facility, после выступления Рианны прославились в TikTok своим 12-секундным видео, в котором танцуют и поют, имитируя выступление певицы.

Видео стало вирусным, и его посмотрело более 30 миллионов человек, то есть больше, чем выступление самой Рианны на официальном канале Национальной футбольной лиги США.

Слава бабушек даже дошла до самой Рианны, и певица отправила им огромный букет цветов и записку.

Также букет роз бабушкам отправил и Джей-Зи, основатель звукозаписывающей компании, с которой сотрудничает Рианна.

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