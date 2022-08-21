Бабушку не тронет: члены британской королевской семьи не прочтут мемуары принца Гарри до их выхода

Содержание предстоящих откровенных мемуаров принца Гарри до сих пор остается загадкой, в том числе для королевской семьи, которая прочитает книгу одновременно с публикой. Более того, им не сообщили, когда планируется выпустить книгу.

Источники сообщили Daily Mail, что ни принцу Чарльзу, ни принцу Уильяму, ни их адвокатам и советникам не была предоставлена ​​возможность просмотреть какие-либо части рукописи.

Принц Уэльский, как сообщается, надеялся, что его команде будет отправлена ​​копия книги до ее публикации, подтвердили источники, близкие к королевской семье. Однако инсайдеры отметили, что этого скорее всего не произойдет.

Гарри в соавторстве с писателем Дж. Р. Мёрингер, который также написал автобиографию бывшего чемпиона по теннису Андре Агасси, по-видимому, закончили книгу в начале этого лета, и окончательная рукопись была подписана юристами, как стало известно в прошлом месяце.

Ожидается, что книга продемонстрирует воспоминания Гарри о его матери Диане, принцессе Уэльской, и о распаде брака его родителей. То, как будут изображены другие высокопоставленные члены королевской семьи, такие как его отец принц Чарльз, его брат принц Уильям и мачеха Камилла, является источником множества предположений среди комментаторов.

В прошлом году принц Гарри заключил сделку на книгу почти на 20 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на неоднократные призывы уважать частную жизнь его семьи.

По поводу содержания книги есть несколько теорий, одна из них состоит в том, что никаких острых тем в книги затронуто не будет, и, значит, показывать ее ному-то из фигурантов событий просто не имеет смысла. В пользу этой теории говорит репутация издателей мемуаров, которые не отличаются любовью к "горячим" и спорным темам, потенциально угрожающим судебными исками.

Принц Гарри, герцогиня Камилла и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Другая же версия как раз состоит в том, что издатели надеятся, что, какой бы спорной информация, представленная в мемуарах, не была, судебное преследование им не грозит, потому что королевская семья никогда не будет судиться с кем-то из своих.

Когда издательство Penguin объявило, что получило права на историю жизни Гарри, в нем говорилось, что книга расскажет о его детстве в глазах общественности, армейской карьере и службе на передовой в Афганистане, а также о женитьбе на Меган Маркл и отцовстве.

Говорят, что королева была единственным членом королевской семьи, которого герцог Сассекский проинформировал о готовящихся мемуарах. Также известно, что Гарри очень хочет, чтобы книга показала его бабушку в положительном свете.

Независимо от того, содержит ли книга сенсационные откровения, ожидается, что она будет серьезной и бескомпромиссной.

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