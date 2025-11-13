Балет во дворце: королева Камилла приветствовала гостей на светском приеме

Королева Камилла / © Associated Press

Ее Величество королева Камилла, как покровительница Английского национального балета, была запечатлена рядом с Сангеун Ли, выступающей во время приема с персоналом, танцорами и поклонниками, посвященного 75-летию труппы и призванного отметить ее наследие, инновационное создание новых произведений, а также программу обучения и взаимодействия.

Прием состоялся 12 ноября, в Букингемском дворце в Лондоне.

Королева Камилла на приеме в Букингемском дворце / © Associated Press

Королева появилась на мероприятии в синем платье от Anna Valentine и обула черные замшевые высокие сапоги Russell and Bromley. К платью она прикрепила тематическую брошь-балерину от Van Cleef & Arpels, а также надела свое новое украшение с переплетенными сердцами, усыпанными бриллиантами, жемчужные серьги-висюльки и свой любимый винтажный браслет Alhambra из 18-каратного желтого золота с агатом от Van Cleef & Arpels. Лаконичная прическа и макияж завершали лук Камиллы.

Королева Камилла на приеме в Букингемском дворце / © Getty Images

Напомним, на днях королева также собирала гостей на приеме в Кларенс-хаусе. Среди гостей мероприятия была замечена голливудская актриса и продюсер Сара Джессика-Паркер.