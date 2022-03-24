Бандурист Ярослав Джусь представил фильм "Fairytale" about the WAR о войне России в Украине

Бандурист Ярослав Джусь представил фильм "Fairytale" about the WAR о войне России в Украине

В фильме собраны факты и доказательства российской агрессии в Украине.

В Сети появился фильм Fairytale about the WAR о первых неделях полномасштабного российского вторжения в Украину. В нем собраны факты и доказательства агрессии РФ на Украине.

Сценаристом, режиссером монтажа, закадровым голосом и продюсером фильма выступил бандурист, композитор, основатель проекта развития современной бандуры Bandura Style и группы "Шпилясті кобзарі" – Ярослав Джусь.

Лента создана на пересечении документалистики и художественного кино с полноценной сюжетной линией без сухого изложения фактов.

Автор фильма – Ярослав Джусь – отметил, что "Fairytale" about the WAR предназначен для украинцев, россиян и мирового сообщества.

Своим фильмом он хочет показать всем масштабные ужасы, трагические события и преступления российских оккупантов на украинской земле и против украинцев.

"Материал представлен в естественной для россиян саркастической и циничной форме, с доказательствами военных преступлений РФ и вопросами, направленными на то, чтобы посеять сомнения: действительно ли они пришли кого-то "спасать"? (Нет)", — говорит Ярослав.

Для украинцев фильм должен стать мотивационным и вдохновенным. В фильме есть юмор, сарказм, а также освещены успехи украинских защитников.

"Для иностранцев фильм станет доказательным фактажем в повествовательной форме о ситуации последних недель войны в Украине, о поражениях российских оккупантов и закрытии РФ от мира", — добавил Джусь.

В конце фильма Ярослав поддержал всех украинцев.

"Дорогие украинцы, мы все сейчас одна большая семья. Каждый помогает, чем может, на своем фронте. Тероборона просто безумные, упорные, мотивированные, сплоченные. Гражданские — развозят, готовят, волонтерят, помогают, воюют информационно.

Нашим воинам трижды: "Слава!" Вы гордость нации. Вместе – мы сила! Слава ВСУ! Слава Украине!" – сказал бандурист.

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