Банк Англии показал дизайн банкноты с портретом короля Чарльза III

Банк Англии показал, как будут выглядеть банкноты с портретом короля Чарльза III, который впервые появится на банкнотах в Великобритании.

Согласно сообщению Банка Англии, банкноты 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов должны поступить в обращение в середине 2024 года, и в остальном они не изменились по сравнению с дизайном, использовавшимся для покойной королевы Елизаветы II.

Чарльз также является вторым монархом — и первым королем — изображенным на банкноте Банка Англии после его матери, которая впервые появилась на банкнотах в 1960 году.

Все полимерные банкноты с портретом королевы Елизаветы II остаются законным платежным средством и население Великобритании могут продолжать использовать их в обычном режиме, говорится в сообщении Банка Англии. Портрет короля также не изображен на банкнотах Шотландии или Северной Ирландии.

#DYK bank notes are a relatively recent invention?



The British Sovereign has only been featured on British bank notes since 1960, making His Majesty just the second Monarch - and the first King - to appear on currency in this way. https://t.co/SyFn0Si5Qo — The Royal Family (@RoyalFamily) December 20, 2022

Ранее мы показывали, как выглядят монеты с изображением лица Чарльза, которые постепенно заменят монеты с портретом покойной королевы Елизаветы.

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