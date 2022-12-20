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Банк Англии показал дизайн банкноты с портретом короля Чарльза III

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
852
Время на прочтение
1 мин
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Банк Англии показал дизайн банкноты с портретом короля Чарльза III

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Банк Англии показал, как будут выглядеть банкноты с портретом короля Чарльза III, который впервые появится на банкнотах в Великобритании.

Согласно сообщению Банка Англии, банкноты 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов должны поступить в обращение в середине 2024 года, и в остальном они не изменились по сравнению с дизайном, использовавшимся для покойной королевы Елизаветы II.

Чарльз также является вторым монархом — и первым королем — изображенным на банкноте Банка Англии после его матери, которая впервые появилась на банкнотах в 1960 году.

Все полимерные банкноты с портретом королевы Елизаветы II остаются законным платежным средством и население Великобритании могут продолжать использовать их в обычном режиме, говорится в сообщении Банка Англии. Портрет короля также не изображен на банкнотах Шотландии или Северной Ирландии.

Ранее мы показывали, как выглядят монеты с изображением лица Чарльза, которые постепенно заменят монеты с портретом покойной королевы Елизаветы.

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Дата публикации
Просмотры
852
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