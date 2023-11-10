Банкет с акушерками и семейный обед: стали известны планы короля Чарльза на 75-летний юбилей

Мы решили немного рассказать вам о том, что же ожидает королевскую семью в этот день.

Накануне своего дня рождения в понедельник король Чарльз присоединится к своим 75-летним коллегам на специальной вечеринке в своей загородной резиденции Хайгроув. Он соберется вместе с общественными защитниками, которые, как и он, родились в 1948 году.

Хайгроув Хаус / Фото: Getty Images

Послеобеденный чай с танцами под живую музыку местного рок-хора также будет посвящен 75-летию Национальной службы здравоохранения и поколения Виндраш, сообщает Hello!

Затем во вторник король и королева официально запустят "Продовольственный проект для коронации". Вдохновленный Его Величеством, проект Coronation Food Project стремится сократить разрыв между пищевыми отходами и потребностями в продовольствии во всех четырех странах Соединенного Королевства, помогая людям и помогая планете.

Чарльз и Камилла посетят центр распределения излишков продуктов питания за пределами Лондона, где у них будет возможность встретиться с сотрудниками и волонтерами и узнать о том, как пищевые отходы можно использовать на благо общества.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король также устроит прием в Букингемском дворце в свой день рождения для 400 медсестер и акушерок в рамках празднования 75-летия Национальной службы здравоохранения в этом году. Хор Национальной службы здравоохранения собирается исполнить песню-сюрприз в его честь.

Сообщается, что к Его Величеству также присоединятся близкие родственники и друзья на частном ужине в Clarence House во вторник вечером. Скорее всего, среди них будет и принц Уильям с принцессой Уэльской.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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