Барсук, волк и лисицы: волонтеры показали, как эвакуировали диких животных

Из-за полномасштабного вторжения России и постоянных обстрелов страдают не только домашние животные, но и дикие.

Для украинцев важна каждая жизнь! Организация UAnimals в своем аккаунте в Instagram показала, как волонтеры эвакуировали диких зверей из "Приюта для диких животных" Натальи Поповой за границу.

(листайте фото вправо)

"Уже в безопасности барсук, волк и 6 лис. Каждая эвакуация – это сложный процесс с точки зрения логистики, поиска водителей, поиска ночлега и еще многих нюансов. Нет никаких алгоритмов и готовых решений. Есть только люди, у которых горят глаза и пылают сердца. Именно эти люди, наши волонтеры, с нашей помощью и эвакуируют животных", - говорится в подписи к снимкам.

Читайте также: