Баварский принц Людвиг и принцесса Софи-Александра ждут первенца

Королевская невеста, которая попала в заголовки газет из-за того, что потеряла сознание на свадьбе, беременна первенцем.

Немецкая газета Augsburger Allgemeine первой сообщила об этой новости во вторник, заявив, что 35-летняя принцесса Софи намекнула на беременность во время недавней речи в Ландсберге о целях ООН в области устойчивого развития. По данным издания, Софи сказала, что не сможет принять участие в сборе средств своего мужа на "Марш льва" в сентябре, потому что приближается срок ее родов.

Людвиг, принц Баварии, и его жена Софи-Александра / Фото: Getty Images

Напомним, их церемония венчания прошла в старинной церкви Святого Каетана в Мюнхене. Невеста была в элегантном кружевном платье от Reem Acra, сшитом на заказ и в фате от украинского бренда WONÁ Concept.

Людвиг, принц Баварии, и его жена Софи-Александра / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как выглядела королева Рания во время одной из своих четырех беременностей.

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