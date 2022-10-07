Байдены на светском мероприятии: президент в смокинге, первая леди – в мини-платье с перьями

Супруги Байден в элегантных образах побывали на церемонии Phoenix Awards в Вашингтоне.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден посетили церемонию вручения наград Phoenix Awards, проведенного Фондом афроамериканцев Конгресса.
Там лидер страны выступил с речью. Он появился в классическом смокинге, белой рубашке с золотыми пуговицами и черной бабочке. Ему очень идет такой образ.
Первая леди выглядела элегантно в черном мини-платье с перьями на подоле и манжетах от бренда Karen Millen. Наряд прекрасно сидел на стройной фигуре Джилл и подчеркивал ее красивые ноги.
На официальном сайте бренда стоимость такого платья составляет 411 долларов.
Свой образ супруга президента дополнила красивой прической с локонами, вечерним макияжем и элегантными серьгами.
На церемонии была также и вице-президент США Камала Харрис, которая сияла в черном платье с пайетками.
Напомним, недавно Джилл в платье с мандаринами и оранжевых эспадрильях посетила Пуэрто-Рико.
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