Байдены, Зеленские и Макроны: счастливые президентские супруги

В этом году публичное пространство всколыхнули новости о разводе двух политических лидеров – премьер-министра Финляндии и премьер-министра Канады.

Премьер Финляндии Санна Марин расстается со своим мужем – бывшим спортсменом и предпринимателем Маркусом Райкконеном – после 19 лет совместной жизни.

А премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар Трюдо расстаются после 18 лет брака.

Но среди политических пар есть счастливые супруги, которые на собственном примере демонстрируют, что любые жизненные испытания не могут погасить настоящую любовь.

Предлагаем вспомнить самые крепкие президентские пары, которые уже долгое время вместе. Они до сих пор продолжают ходить за руки и проявлять друг к другу теплые и искренние чувства.

Джо и Джилл Байдены

Студентка колледжа Джилл Джейкобс познакомилась с Джо Байденом в 1975 году, в то время он был сенатором и был старше ее на 9 лет. Они пошли на свидание вслепую в кинотеатр, которое организовал для них брат Джо – Фрэнк. Байден видел фотографию Джилл раньше в местной рекламе.

Байден делал Джилл предложение 5 раз, прежде чем она его приняла. Поженились они в 1977 году в часовне при ООН в Нью-Йорке.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

До знакомства с будущим президентом США Джилл была замужем за футболистом колледжа Биллом Стивенсоном. После 4 лет супружеской жизни они развелись.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джо также был женат. В 1972 году его первая жена и дочь погибли в автокатастрофе. Байден остался вдовцем с двумя маленькими сыновьями – Байденом Бо и Хантером. Джилл воспитывала сыновей Байдена, которые называли ее мамой. А в 1981 году у Джо и Джилл родилась их общая дочь Эшли. Супруги Байденов уже 46 лет вместе.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Владимир и Елена Зеленские

Недавно, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская отпраздновали 20-летие супружеской жизни, которое в народе называют "фарфоровым".

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Associated Press

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Владимир и Елена познакомились в школе, встречались 8 лет и в 2003 году сыграли свадьбу. У них двое детей – 19-летняя дочь Александра и 10-летний сын Кирилл.

Несмотря на испытания войной (они пока не живут вместе, не имеют возможности часто видеться ), супруги остаются одной из самых крепких известных на весь мир пар.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Эммануэль и Брижит Макроны

О браке президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит Макрон можно с уверенностью сказать, что он заключен на небесах. Брижит старше Эманнуэля на 24 года, но это не помешало им полюбить друг друга безумно и построить крепкие отношения.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Они познакомились в 1992 году, когда Эммануэлю было 15 лет. Тогда 39-летняя Брижит Озьер была его учительницей французского и руководительницей театрального кружка, который он посещал. Она была замужем и имела троих детей. Через два года Макрон сделал предложение ей, но Брижит не приняла предложение всерьез. Но впоследствии Брижит развелась с мужем и в 2007 году вышла замуж за будущего президента. У супругов нет общих детей.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

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