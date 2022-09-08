BBC отменил все программы в связи с известиями об ухудшении здоровья Елизаветы II

Канал будет информировать о состоянии монарха.
8 сентября стало известно об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II, в связи с чем близкие члены ее семьи отправились в Балморал, где она сейчас находится.
В связи с этим британская служба новостей BBC приостанавливает все регулярные программы как минимум до 18:00, чтобы информировать зрителей о здоровье королевы, сообщает издание Daily Mail.
Также шапка сайта телекомпании стала черной.
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