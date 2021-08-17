BBC выплатит 2 миллиона долларов компенсации из-за "лживого" интервью с принцессой Дианой

Сыновья Дианы - принцы Уильям и Гарри, вероятно, будут решать, куда перевести деньги.

Британская королевская семья выберет благотворительную организацию, в которую компания BBC переведет 2 миллиона долларов в качестве компенсации за интервью, которое в 1995 году журналист Мартин Башир взял у принцессы Уэльской Дианы, "заманив" принцессу лживыми фактами.

Предлагаемое пожертвование включает 1,5 миллиона долларов (1,15 миллиона фунтов стерлингов) - сумму, полученную сетью от продажи глобальных прав на интервью, плюс репарации, сообщает Daily Mail.

Мартин Башир / Getty Images

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Источники сообщили изданию, что сыновья принцессы Дианы, принц Уильям и принц Гарри, вероятно, будут принимать решение о том, куда должны пойти эти деньги.

Роза Монктон, близкая подруга принцессы Дианы, сказала в комментарии Daily Mail:

"Это замечательное решение, хотя, очевидно, оно не может исправить нанесенный ущерб или стереть вину Би-би-си".

Напомним, в интервью принцесса Диана сказала, что "нас трое в этом браке, поэтому он был немного тесным", имея в виду свои отношения с мужем принцем Чарльзом и его любовницей Камиллой Паркер-Бойлз. В следующем году Диана и Чарльз развелись, а еще через год принцесса трагически погибла в автокатастрофе в Париже. Это произошло 31 августа 1997 года.

Принцесса Диана / Getty Images

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Официальное расследование, проведенное бывшим судьей Высокого суда лордом Джоном Дайсоном, завершившееся ранее в этом году, показало, что Башир использовал поддельные документы и "обманные методы", чтобы заманить принцессу в студию. В заявлении BBC Башир извинился за подделку документов, но сказал, что по-прежнему "безмерно горд" за это интервью. Башир оставил свой пост редактора BBC по вопросам религии перед публикацией в Сети отчета о расследовании.

Принцесса Диана / Getty Images

Сыновья Дианы раскритиковали Башира за такой способ заполучить желаемое и в своих заявлениях выступили в защиту своей матери.

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