Бдительные поклонники заметили: принцесса Уэльская появилась на публике без кольца на пальце

На днях мы видели первый выход Кейт и Уильяма в новом году. Пара приезжала в Ливерпуль. И королевские поклонники обратили внимание на то, что на пальце принцессы отсутствовало ее помолвочное кольцо.

Кэтрин выглядела элегантно в клетчатом пальто от Holland & Cooper, темном платье с поясом от Cefinn и туфлях на каблуке Gianvito Rossi. Она дополнила свой образ сумкой Mulberry Amberley и сапфировыми серьгами принцессы Дианы.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

Во время визита в больницу (пара открывала новую больницу Королевского университета Ливерпуля) Кейт сняла свое помолвочное кольцо с сапфиром и второе кольцо "вечности", оставив лишь обручальное из валийского золота. И связано это с безопасностью и здоровьем.

Кейт не в первый раз такое делает, и ранее Кенсингтонский дворец объяснял, что это связано с тем, что, когда королевская особа посещает больницы или детские отделения, важно устранить любые потенциальные опасности, связанные с гигиеной. А не секрет, что на украшениях и под ними может быть множество бактерий, которые для здорового человека не несут опасности, а для нездорового могут оказаться весьма и весьма опасными.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также бывают случаи, когда Кейт снимает кольцо, чтобы отправить его на чистку. Но это редко совпадает с ее публичными выходами.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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