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Беатриче Борромео в пудровом наряде от Dior посетила мессу в честь Национального дня Монако
Беатриче Борромео посетила вчера с семьей празднование Национального дня Монако.
Для праздничного мероприятия итальянская журналистка и жена младшего сына принцессы Каролины — Пьера Казираги, выбрала романтичный образ от Модного дома Dior, амбассадором которого она является.
Беатриче надела нежно-розовый ансамбль, состоящий из приталенного жакета и струящейся юбки пудрового цвета, создав очень женственный силуэт, который она дополнила эффектной широкополой шляпой в тон, и миниатюрной сумкой нежно-розового оттенка, а также обула туфли с закрытым мыском, подобранные точно в цвет костюма.
Светлые волосы Барромео были собраны в низкий гладкий пучок под шляпой, в ушах — лаконичные серьги-висюльки.
Напомним, княгиня Монако Шарлин появилась на мессе в брючном костюме молочно-кремового оттенка, а Шарлотта Казираги — в черном платье, украшенном цветами от Chanel.