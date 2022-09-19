Беатрис на высоких шпильках, а Евгения с любимой сумкой: сестры Йоркские на прощании с бабушкой - королевой Елизаветой II

Сестры Йоркские Беатрис и Евгения были очень близки со своей бабушкой - королевой Елизаветой II - и сегодня, в день ее похорон в Лондоне, едва могли сдерживать слезы.

Сегодня днем сестры прибыли в Вестминстерское аббатство, чтобы оплакать свою бабушку, королеву Елизавету II. Евгению сопровождал супруг Джек Бруксбэнк, а Беатрис – супруг Эдоарло Мапелли-Моцци.

Принцессы Евгения и Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис была в достаточно коротком платье, шляпке-таблетке и туфлях на высоких каблуках. Волосы Беа были распущены и слегка накручены локонами, а на лице был макияж. Обута принцесса была в туфли-лодочки на достаточно высоких шпильках.

Ее младшая сестра - принцесса Евгения - надела длинное пальто с золотыми пуговицами, а в руках держала сумку-гармошку от Gabriela Hearst. Модель сумки называется Diana, именно эту сумку Евгения брала с собой на похороны принца Филиппа, супруга королевы. Шляпа у Евгении была крупнее, чем у сестры, и была дополнена вуалью. Красивый макияж и золотые серьги в ушах завершали образ.

Принцессы Беатрис и Евгения Йоркские / Фото: Getty Images

Вместе с принцессами была их мать Сара Фергюсон, бывшая жена принца Эндрю и невестка королевы Елизаветы II. Сара была в коротком жакете и юбке и обута в лаковые туфли из кожи крокодила.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Отметим, после развода с принцем Эндрю в 1996 году герцогиня Йоркская не посещала официальные королевские мероприятия, и ее исключили из семейных собраний, таких как свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году или свадьба принца Гарри и Меган Маркл в 2018-м. Однако Сара продолжала поддерживать теплые отношения с королевой.

Сара Йоркская и принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Дочери Сары и Эндрю также были в очень близких отношениях с бабушкой.

Читайте также: