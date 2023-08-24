Белая с трезубцем: рассматриваем эксклюзивную вышиванку, которую Елена Зеленская надела на День Независимости Украины

Первая леди на торжественных мероприятиях появилась в красивой вышиванке ручной работы.

Елена Зеленская на мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины, появилась в эксклюзивной красивой вышиванке, которую специально для нее сделал украинский бренд Gunia Project.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: president.gov.ua

Это белая рубашка с пышными епископскими рукавами, украшенная светло-голубой и желтой вышивкой, созданной художником из вышивки Русланом Панчуком.

За основу взяли старинные орнаменты из рушников Сумщины. На рубашке можно разглядеть цветы, птицы, ангелы, а по центру вышитый украинский национальный символ – трезубец.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: president.gov.ua

Вышивку создали с помощью различных техник: вперед иглой (строчка), стеблевой шов, шахматка, просо, муаровый шов, шов в прикреп, колодки, художественная и полтавская гладь. Воротник и манжеты отделаны городками.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Рубашку первая леди скомбинировала с черными брюками-палаццо от дизайнера Артема Климчука и голубыми туфлями на шпильках. Аутфит Елена дополнила жемчужным ожерельем и золотистыми серьгами в виде крестиков от Gunia Project.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: president.gov.ua

А Владимир Зеленский был одет в вышиванку от бренда Эльвиры Гасановой Damirli с вышитым трезубцем возле сердца.

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

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