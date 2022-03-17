Бельгийская королевская чета открыла двери для беженцев из Украины

Король Бельгии Филипп и королева Матильда объявили, что откроют свои двери для приема украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения.

Королевский дворец подтвердил, что пара предоставит два дома, в которых могут разместиться три семьи беженцев. Рассматриваемые дома расположены в собственности, принадлежащей Королевскому пожертвованию, которое будет перепрофилировано для помощи нуждающимся.

Президент Royal Donation Ян Сметс сказал в своем заявлении: "Это помещения, первоначальная цель которых заключалась в том, чтобы сделать их доступными для социальных учреждений для размещения людей с низкими доходами, и эта миссия хорошо соответствует тому, чего мы хотим достичь с помощью королевского пожертвования", - пишет Hello!

Однако, "учитывая кризис с беженцами, мы предоставим эти дома для экстренного приема". Доступны дома будут в начале апреля.

Король Филипп и королева Матильда, которые женаты с 1999 года и воспитывают четверых детей, уже продемонстрировали свою солидарность с теми, кто спасается от российской агрессии в Украине.

Бельгийская королевская семья / Getty Images

Буквально на прошлой неделе они посетили временное убежище, созданное для беженцев в Брюсселе, а позже король нанес еще один визит в регистрационный центр для украинских беженцев.

В последние недели члены королевских семьи по всему миру продемонстрировали свою поддержку Украине. Вчера, например, королева Нидерландов Максима посетила место, где временно проживают беженцы из Украины в Нидерландах.

Читайте также: