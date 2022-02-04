Бельгийская королевская чета в Омане: два новых роскошных выхода королевы Матильды

У короля и королевы Бельгии продолжается поездка в Оман.

Вчера королева Матильда и король Филипп посетили Большую мечеть султана Кабуса в Маскате, Оман, во второй день официального визита бельгийской королевской семьи в Султанат Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

Матильда была одета в очень красивое красное платье с разнообразными узорами и была с платком-накидкой, а также подобрала к образу маску в тон, золотой клатч и туфли-лодочки на каблуках. На талии у Ее Величества также был золотой пояс.

Королева Матильда и король Филипп / Getty Images

Также Матильду и Филиппа приветствовал султан Омана Хайтам бин Тарик во дворце Аль-Алам. Королю Бельгии вручили Ханджар - традиционный кинжал Омана. В честь королевской четы прогремел Национальный салют из 21 орудия во время их двухдневного визита во главе делегации бизнесменов и промышленников.

Королева Матильда и король Филипп / Getty Images

На этой встрече королев Матильда появилась в белом платье с флористическим принтом и широким поясом на талии. Обута королева была в красные туфли-лодочки из замши, головной убор в тон, а в руках держала красный клатч.

Королева Матильда и король Филипп / Getty Images

В день приезда в Оман Ее Величество была облачена в терракотово-бирюзовое платье, которое отлично гармонировало с золотыми украшениями – серьгами и браслетами, а также клатчем в тон и защитной маской на лице.

Королева Матильда и король Филипп / Getty Images

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